20/05/2025 12:51

【ＡＩ】微軟宣布將xAI的Grok引進Azure平台

《經濟通通訊社20日專訊》微軟在周一（19日）舉行的Build開發者大會上宣布，將把馬斯克xAI公司的Grok 3和Grok 3迷你人工智能模型，引入Azure人工智能代工（Azure AI Foundry）平台，作為微軟在公司的新市場內直接託管產品。



分析認為，這顯示微軟和xAI的合作更加緊密，儘管馬斯克公開與微軟最大的人工智能合作夥伴OpenAI存在分歧。



在大會上，馬斯克表示，Grok試圖從基本原理出發進行推理。此外，人工智能安全是他關注的關鍵問題。展望未來，他期待向其他公司提供服務。



*馬斯克漸漸淡出美國政府*



與此同時，馬斯克漸漸淡出美國政府。自4月初以來，他沒有被特朗普的社交平台貼文提及，國會議員也不再談論他。



根據Politico的一項分析，自3月31日以來，特朗普就沒有在Truth Social上提到馬斯克的名字。在此之前，他每周大約發布4次關於馬斯克的帖子，在2月17日的一周內提到他11次。



根據法律規定，馬斯克只能擔任130天的特殊政府僱員，直到5月底，現時預料他即將結束在政府的工作。(rc)