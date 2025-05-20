20/05/2025 13:58

【外圍經濟】富國銀行建議買美股，並減持新興市場股票

《經濟通通訊社20日專訊》富國銀行策略師指出，投資者應該減持新興市場股票，轉而買進美股。



投資策略師Austin Pickle在周一（19日）的報告中指出，雖然新興經濟體的股票今年表現優於標普500基準指數，但新興市場的優異表現通常與美元疲軟有關。他預測美元將走強，同時提及地緣政治風險。



Pickle表示，新興市場的情緒鐘擺擺得太過正面，預計2025年下半年全球經濟將反彈，許多貿易相關問題最終解決，將推高新興市場價格，但這些回報將落後於美國市場。



富國銀行的立場與華爾街知名銀行相左，摩根士丹利、美國銀行和摩根大通都押注局勢最終會轉向有利於發展中市場的證券。(rc)