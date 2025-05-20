20/05/2025 14:33

【外圍經濟】日本債券拍賣需求低迷，20年期孳息率創25年新高

《經濟通通訊社20日專訊》日本最新政府債券拍賣需求創2012年以來最低水平，基準10年期債券孳息率上升至1.525厘，為3月以來的最高點，而20年期債券孳息率則飆升約15個基點，達到自2000年以來的最高水平。



分析指，此次拍賣表明市場對日本債券投資者基礎的不安加劇，債券孳息率上升意味著政府的借貸成本增加，日本首相石破茂近期表示，國家的金融狀況甚至比希臘更糟。



此外，儘管外國投資者在4月份購買了創紀錄的超長期日本債券，但他們在市場中的存在仍然有限。日本的壽險公司並未填補這一空缺，因為大多數主要壽險公司正在減少對國內債券的持有。



日本央行將於周二（20日）與銀行和證券公司的代表進行會談，評估在孳息率大幅上升的情況下，應該如何積極推進量化緊縮。(rc)