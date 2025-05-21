21/05/2025 16:50

《外圍焦點》里奇蒙聯儲總裁出席「美聯儲傾聽」活動

《經濟通通訊社21日專訊》美股三大指數昨日收市報跌，市場關注國際貿易局勢及美股業績表現。有聯儲局官員公開警告，關稅可能會對美國經濟造成壓力，並削弱勞動力市場。 道指跌114.83點或0.27%，報42677.24點；標普500指數跌23.14點或0.39%，報5940.46點；納指跌72.75點或0.38%，報19142.71點。港股方面，恒生指數收市報23827，升146點或0.6%，成交2163億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間22日凌晨12:00am，歐洲央行執委連恩參加一個有關「負利率和貨幣政策的影響」的討論；同一時間，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金出席一個名為「美聯儲傾聽」的活動。



在美國，今日公布業績的公司有：百度(US.BIDU)、賽富時(US.CRM)、特海國際(US.HDL)、愛奇藝(US.IQ)、樂信集團(US.LX)、優克聯(US.UCL)、文遠知行(US.WRD)、小鵬汽車(US.XPEV)、滿幫(US.YMM)、Zoom視頻通訊(US.ZM)等。(wa)