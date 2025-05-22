21/05/2025 09:06

【特朗普新政】經濟政策持續引發擔憂，特朗普支持率回落至42%

《經濟通通訊社21日專訊》路透/益普索最新民調顯示，美國總統特朗普的支持率略微下降至42%，追平新任期最低水平，美國民眾持續不看好他處理美國經濟的方式。



這項為期三天、於周日（18日）結束的民調結果，比一周前下跌2個百分點。特朗普支持率的最高點仍是1月重返白宮後數小時內創下的47%。最近幾周，他的支持率變化不大。



民調中僅有39%的受訪者認為，特朗普在管理美國經濟方面做得很好，與一周前持平。從歷史標準來看，特朗普的支持率較低，但仍然高於他第一個任期內的多數時間，也優於拜登後半段總統任期的支持率。



經濟學家表示，特朗普為美國經濟帶來黃金時代的承諾，幫助他贏得2024年總統大選，但他重塑全球商業的激進措施，包括對主要貿易夥伴征收高額關稅，增加了經濟衰退的風險。(jf)