21/05/2025 08:21

【開市Ｇｏ】馬斯克減參政，歐日加入圍堵中國電商，美圖引入阿里

2025年5月21日【要聞盤點】



1、美股三大指數收市報跌，市場仍然關注國際貿易局勢及美股業績表現。道指收市跌114.83點，或0.27%，報42677.24點；標普500指數跌23.14點，或0.39%，報5940.46點；納指跌72.75點，或0.38%，報19142.71點；金龍中國指數下跌48點；日經期貨截至上午7時54分下跌12.5點。



2、美國聖路易斯聯儲行長穆薩萊姆表示，關稅政策或對美國經濟增長及就業市場造成壓力。美國總統特朗普經濟顧問米蘭則否認上調關稅將導致通脹風險，預期利率有望回落至疫情前水平。



3、美國國務卿盧比奧指出，特朗普認為加碼對俄羅斯的制裁，可能會導致莫斯科退出與烏克蘭的和平談判。



4、特斯拉創始人馬斯克表示，將會大幅減少政治開支，並在未來五年繼續擔任特斯拉行政總裁。據《路透》報導，馬斯克日後仍將會全力支持特朗普，繼續擔任顧問並提供資金支持。



5、據報蘋果公司計劃向開發者開放AI模型，旨在推動新應用開發。谷歌據悉亦將會向美國用戶推出AI模式搜索。



6、歐盟委員會提交議案，擬對進入歐洲市場的每個小型包裹徵收2歐元費用，目標直指Shein、Temu等中國跨境電商平台，日本亦考慮審查小額包裹免稅政策，購買SHEIN和Temu商品或需繳納10%銷售稅。



7、中國今年首四個月預算赤字創歷年同期最高，按年增幅超過50%，反映中央面對關稅壓力下加快實施財政刺激計劃。



8、中國海關數據顯示，今年4月中國智能手機對美出口按年下跌72%，至不足7億美元，跌幅遠超中國對美國整體出口下滑21%的幅度。



9、1個月香港銀行同業拆息(HIBOR)連跌3日，周二(20日)再跌23.01點子至0.96036厘，自2022年來首次跌破1%。香港金管局總裁余偉文認為，港元匯率及利率存在變數。



【焦點股】



電商股：京東(09618)、阿里(09988)

- 歐盟、日本擬修改政策，封堵中國電商平台以小額包裹進口商品免收關稅漏洞



寧德時代(03750)

- 超額配股權全行使多籌53億元



美團(03690)

- 據報將上線AI編程類工具NoCode，定位「氛圍編程」方向



嗶哩嗶哩(09626)

- 首季經調整淨利潤3.6億人民幣，按年虧轉盈

- 董事長陳睿表示，其暢銷遊戲《三國：謀定天下》繁體版料年底於港澳台推出



萬國數據(09698)

- 首季虧轉賺7.5億人幣，經調整EBITDA增16%，淨收入增12%



蘋概股：舜宇光學(02382)、比亞迪電子(00285)、鴻騰精密(06088)

- 蘋果宣布2025年全球開發者大會(WWDC 2025)將於6月9日至13日舉行



美圖(01357)

- 發可換股債券予阿里，最多換股6.85%，與阿里啟戰略合作



中通快遞(02057)

- 首季EBITDA上升0.7%，並加碼股份回購



光伏股：信義光能(00968)、陽光能源(00757)、協鑫科技(03800)

- 美國決定對東南亞四國太陽能設備徵收最高3521%的關稅



金礦股：山東黃金(01787)、招金礦業(01818)

- 中國上月黃金進口量環比飆升73%，創近一年最高

- 現貨黃金突破3300美元，為5月9日以來首次



三桶油：中海油(00883)、中石油(00857)、中石化(00386)

- WTI原油盤初漲幅擴大至3%，消息面上以色列計劃襲擊伊朗核設施



本地地產股：新世界發展(00017)、長實集團(01113)、恒基兆業(00012)

- 香港1個月期Hibor自2022年以來首次跌破1%，港元本月勢創1983年來最大跌幅



高鑫零售(06808)

- 全年轉賺4.05億人民幣，易手後首次派息大增至17港仙



洛陽鉬業(03993)

- 據報呼籲剛果民主共和國解除鈷出口禁令



新世界發展(00017)

- 據悉要求銀行在6月底前為875億港元貸款進行再融資





【油金報價】



紐約期油上升1.58%，報63.05美元/桶



布倫特期油上升1.04%，報66.31美元/桶



黃金現貨上升0.07%，報3292.59美元/盎司



黃金期貨上升0.29%，報3294.15美元/盎司