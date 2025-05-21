21/05/2025 13:16

《本港樓市》經絡料HIBOR試穿0.5厘，H按比例升至九成半

《經濟通通訊社21日專訊》今日一個月HIBOR報0.76厘，連跌4個工作日，創2022年7月15日之後新低。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，以現時一般新造H按計劃「H+1.3厘」計算，今日H按實際按息已跌至2.06厘，比封頂息率3.5厘減少1.44厘，供樓業主的利息開支可即時減低，對樓市有正面支持作用。



*料HIBOR有機會試穿0.5厘*



曹德明認為，未來HIBOR走勢將視乎市場活動及對於港元的需求，如銀行體系總結餘持續維持於千億港元水平以上，HIBOR短期內仍有機會反覆下試0.5厘或以下，並且徘徊於2厘以下水平。



他表示，雖然現時HIBOR處於低水平，惟要注意HIBOR容易受資本市場活動影響，波動較大，有意置業人士仍須定期觀察市場走勢。不過H按供樓人士一般設有鎖息上限，即使未來息口有機會回升時，H按業主仍可繼續以封頂息率供樓，屬「進可攻、退可守」的按揭計劃。



*H按選用比例將升至九成半*



另外，根據3月份金管局住宅按揭統計調查，H按選用比例報90.4%，按月降3.2%，創5個月新低。而H按封頂息率一般與P按按息相同，現時HIBOR回落，H按優勢即時反映出來，曹德明料H按將會主導市場，H按選用比例將會回升至95%或以上水平。(bi)