21/05/2025 14:15

摩通：港股突破需中美順利達成貿易協議，時間或在三季度

《經濟通通訊社21日專訊》摩根大通首席亞洲及中國股票策略師劉鳴鏑表示，在中美繼續談判的90天期內，預計港股將區間波動。港股股指的突破需要中美談判比較順利達成一個協議，時間可能要到三季度。



*看好港股多於A股，互聯網及醫療板塊看俏*



劉鳴鏑表示，整體上看好港股今年的表現，而A股相比港股，業績和估值相對弱。對互聯網和醫療板塊繼續看好，如果美國醫療改革對醫藥價格做出下調，有利於中國創新藥已經建立起來的良性生態和產品。可以關注的交易主題還包括行業整合和市場准入開放，後者更涉及金融行業。他續指，更多大型公司到香港上市，便於內地和全球投資人在香港找到更合適的投資標的。



*人行年內或再減息1-2次*



摩根大通中國首席經濟學家兼大中華區經濟研究主管朱海斌在同一個會上稱，中國央行今年可能還有1至2次的降息，不過節奏上會控制，這與市場預期會有一定偏差。房地產正式企穩可能需要到2026年，但主要指標包括新開工下行幅度等會較過去兩年明顯收窄。(bi)