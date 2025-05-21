21/05/2025 09:49

許正宇：政府希望以金融為手段吸引更多產業在港落地

《經濟通通訊社21日專訊》財經事務及庫務局局長許正宇昨晚出席香港新質生產力論壇後會見傳媒時表示，香港一直以來要做的不單只是融資中心，政府希望能夠以金融為手段，吸引更多產業在香港落地。特區政府非常歡迎內地優質企業來香港落戶，不只做融資或持續集資，而是通過香港平台「走出去」，例如是在香港設產業鏈。為配合這個趨勢，公司遷冊制度本周五(23日)亦會生效。



*三方向推動香港成為國際級一流資本市場*



他認為，應該從三個方向去努力，去推動香港成為一個國際級的一流資本市場。第一個方向就是不斷去拓展原有的金融價值鏈，由股票、債券，去到貨幣、商品。所以現在推動人民幣國際化，推動黃金市場的建立，推動有色金屬倉儲，就是要拓展金融價值鏈。第二個大方向是開創新的金融領域，包括金融科技、虛擬資產、穩定幣和綠色金融。本周很快便會去爭取立法會的支持，建立穩定幣的法律規管框架，這方面在巿場的需求也很大，所以下一步本港必須要持續創新和拓展新的巿場。第三個大方向是要好好地服務國家的發展策略，尤其是服務通過香港走出去的內地企業。



*香港可提供穩定營商環境*



許正宇以昨天新上市的寧德時代(03750)(滬：300750)為例，基石投資者來自全球，包括中東資金。香港要不斷開拓東盟等新市場，並且深耕傳統市場。香港亦要持續開拓新產品，並為市場增加新的、不同的元素。



他表示，連同昨天新上市的寧德時代，香港今年以來新股集資額約600億元。至於首4個月新股及其他融資渠道的總集資額逾1700億元，按年增長超過3倍。首4個月銀行總存款增長3.5%。



*全天候監控金融市場*



許正宇稱，面對美國朝令夕改的關稅政策，香港一直以來的定位及應對很清晰，當全球政策存在眾多不確定，更需要一個樞紐、連通者，將這些不穩定性進一步降低，並繼續維持整體穩定的營商環境，這正正是香港能夠提供的。



對於美國關稅對中國有90日緩衝期，香港應如何應對，他表示，無論外圍環境變化如何，當局一直謹守崗位。金融市場有一個全天候、聯動式、跨市場的監控，確保在看到有特殊情況時，能夠迎擊；而同一時間要持續深耕金融優勢，做好基本功，那面對任何的外在環境，都能夠適時應對。



*繼續多渠道進行人民幣國際化*



最近有些人說美元體系正在崩塌，那可能對於人民幣國際化是一個好的機遇，許正宇指，香港已是國家最大的境外人民幣樞紐，現時境外八成人民幣交易通過香港進行，香港已積累逾萬億元人民幣資金，下一步要持續通過多個渠道來進行人民幣國際化，促進內地與香港市場互聯互通，包括優化互聯互通，尤其股票通、債券通等。(cl)