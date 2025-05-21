21/05/2025 10:42

陳茂波：合資格大宗商品交易可獲半稅優惠，預計年底提交草案

《經濟通通訊社21日專訊》去年施政報告提出要建立大宗商品交易生態圈。財政司司長陳茂波表示，香港自今年1月加入倫敦金屬交易所(LME)的全球倉儲網絡，累計批准7個倉儲設施，而政府亦計劃為合資格大宗商品交易活動提供半稅優惠，預計年底向立法會提交條例草案。



陳茂波指，過去一年，全球有色金屬市場各產品走勢不一，但持續呈現強勢，LME整體交易量按年增加20%，特別是鎳和鈷等新能源金屬，反映它們在推動全球工業轉型和技術進步方面的重要性，而中國仍然是這一領域的關鍵力量，既是主要的有色金屬生產國，也是消費國。



陳茂波稱，在政策支持及對新能源和高科技產業的持續投資下，普遍預計未來幾年對金屬的需求將進一步加快，即使全球地緣經濟碎片化，但香港具有獨特優勢來利用增長勢頭，在一國兩制框架下，香港可按照最佳國際標準運作，零進口關稅，貨物、資本和清關信息流動不受限制。(cl)