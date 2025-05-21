23,827.78
+146.30
(+0.62%)
23,750
-33
(-0.14%)
低水78
8,660.94
+71.86
(+0.84%)
5,342.41
+26.85
(+0.51%)
2,162.54億
3,387.57
+7.09
(+0.210%)
3,916.38
+18.21
(+0.467%)
10,294.22
+45.05
(+0.440%)
2,158.99
+18.42
(+0.86%)
106,210.9900
-639.0100
(-0.598%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0860
澳元最佳客戶買入價
5.0530
歐元最佳客戶買入價
8.8881
英鎊最佳客戶買入價
10.5141
日圓最佳客戶買入價
5.4458
恒生指數
23,827.78
+146.30
(+0.62%)
期指(夜)
低水78
23,750
-33
(-0.14%)
國企指數
8,660.94
+71.86
(+0.84%)
科技指數
5,342.41
+26.85
(+0.51%)
大市成交
2,162.54億
股票
1,995.30億
(92.266%)
窩輪
86.41億
(3.996%)
牛熊證
80.83億
(3.738%)
即時更新：21/05/2025 17:59
可賣空股票總成交
1,948.37億
主板賣空
383.60億
(19.688%)
更新：21/05/2025 16:59
上証指數
成交：4,659.57億
3,387.57
+7.09
(+0.210%)
滬深300
3,916.38
+18.21
(+0.467%)
深証成指
10,294.22
+45.05
(+0.440%)
MSCI中國A50
2,158.99
+18.42
(+0.86%)
比特幣
資料由Binance提供
106,210.9900
-639.0100
(-0.598%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0860
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0530
歐元/港元
最佳客戶買入價
8.8881
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5141
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.4458
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
易經看世界

【易經看世界】從剝卦看美國關稅戰的結局：誰是最後贏家？

惠康88折限定兩日！六大產品低至$17，超值換購米及餐酒再享...
吃喝玩樂 著數速遞

惠康88折限定兩日！六大產品低至$17，超值換購米及餐酒再享...
資深台灣藝術家李光裕、霍剛兩大個展 —— 專訪策展人郭東杰:...
Art & Living Feature

資深台灣藝術家李光裕、霍剛兩大個展 —— 專訪策展人郭東杰:...
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
03750 寧德時代09988 阿里巴巴－Ｗ00005 滙豐控股00388 香港交易所00700 騰訊控股01810 小米集團－Ｗ
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

拜登確診患癌，記者寫書揭秘

20/05/2025 16:49
大國博弈

美國評級下調，象徵意義大過實際意義

18/05/2025 19:00
關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，滙豐單周三度減定存息，建行亞洲3...

18/05/2025 10:55
貨幣攻略
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
新聞
股票
Highlight:
【etnet獨家優惠碼】訂購高級海鮮享95折優惠 親手炮製母親節盛宴
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
立即讚好etnet Facebook專頁！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
最佳銀行兌換
澳元兌港元
電匯客戶買入
5.0530
電匯客戶賣出
5.0371
更新：21/05/2025 18:00:20
HIBOR 同業拆息
隔夜
0.04%
1個月
0.76%
3個月
1.81%
更新：21/05/2025 11:15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處