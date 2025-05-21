21/05/2025 16:43

中銀香港料中短期內一至三個月港元拆息維持在2至3厘

《經濟通通訊社21日專訊》中銀香港(02388)個金產品總經理周國昌表示，預料中短期內，一至三個月港元拆息將維持在2至3厘，各大銀行的存款利率將保持在約2厘水平，5月初香港港元拆息由4厘以上降至2厘以下，港美息差差距較大，港匯由7.75強方跌至7.83，該行CASA Ratio自今年初至今持續穩健增長。



他指出，2024年香港樓宇市場買賣宗數約6.8萬宗，預期2025年溫和增長，一手盤為主要推動力，料樓價今年不會有大波動，預期今年按揭業務將保持領先市場。



他提及，對於今年財富管理業務策略展望，會發揮人民幣及跨境服務優勢，捕捉政策引領的資本市場機遇，透過與母行聯動強化跨境線上線下混合服務模式，亦會深耕重點客群，圍繞年青、初老、高端及跨境客戶構建專屬的生活化服務方案，完善財富管理生態圈。



對於今年策略展望，中銀人壽執行總裁鄧子平表示，將聯動中銀香港，加強協同優勢，亦會強化跨行業合作，構建特色生態圈。在養老金融方面，啟動全球旅居，構建跨境養老體系，而在「保險+醫療」方面，會把握資源優勢，促進灣區共融。（bn)