21/05/2025 19:38

《再戰明天》美國公布PMI等數據，聯想公布業績

《經濟通通訊社21日專訊》美國公布PMI等數據，及聯想公布業績，料為周四（22日）市場焦點。



*澳洲央行副總裁發表講話，日本公布PMI*



各國重要經濟活動方面，布魯塞爾經濟論壇會議舉行。周四本港時間9:30am，日本央行審議委員野口旭發表講話。4:30pm，澳洲央行副總裁豪澤發表講話。晚上6:50pm，英倫銀行副總裁布里登參加英國金融時報關於氣候風險的討論。7:00pm，英倫銀行貨幣政策委員會(MPC)委員丁格拉參加一個有關2005年至2022年英國企業貿易和生產力表現的討論。8:30pm，英倫銀行首席經濟學家皮爾就貨幣政策和經濟供應面發表講話。9:30pm，G7召開新聞發布會，德國財長克林貝爾與德國央行總裁納格爾出席。



數據方面，周四（22日）8:30am（本港時間．下同），日本公布5月製造業採購經理人指數；5月綜合採購經理人指數；5月服務業採購經理人指數。2:00pm，日本公布4月工具機訂單。4:00pm，德國公布5月IFO-企業信心指數，料由86.9升至87.3。4:30pm，香港公布4月綜合消費物價指數，年率升幅料由1.4%擴大至1.6%。8:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由188.1萬升至188.3萬；首次申請失業救濟金人數料由22.9萬升至23萬。9:45pm，美國公布5月製造業採購經理人指數，料由50.2降至49.8；5月綜合採購經理人指數料由50.6降至50.3；5月服務業採購經理人指數料由50.8升至51。10:00pm，美國公布4月成屋銷售，料由402萬升至410萬，月率料由下滑5.9%改善至升2%。11:00pm，美國公布5月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料由負4惡化至負5。



在本港，明日公布業績的公司有:聯想集團(00992)等。(wa)