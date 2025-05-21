21/05/2025 11:22
《港元利率》一個月拆息四連跌降至0.76厘，但隔夜息微升
《經濟通通訊社21日專訊》港元拆息繼續走低，其中，與樓按相關的一個月拆息跌20基點至0.75780厘，為2022年7月15日後最低，並連續四天下跌，不過，隔夜息微升至0.03577厘。
反映銀行資金成本的三個月拆息跌至1.80845厘，為2022年7月19日以來最低。六個月期降至2.61714厘，為5月14日後最低，一年期拆息回落至3.22071厘，是5月15日後最低。
港元匯價今日持續走軟，暫時最低曾見7.8294兌1美元，為5月20日見7.8297元後最弱，最新則報7.8288，較前收市價跌0.03%。
美國總統特朗普未能說服共和黨眾議員團結支持稅改法案，加上聯儲局官員表達物價上升的憂慮，美元匯價偏軟，並失守100大關，暫時最低曾見99.666，離岸人民幣走強，恒指高開54點或0.2%後，反覆上揚，暫時最高見23884，升203點或0.86%，最新報23851，升170點。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息跌至1.80845厘，為2022年7月19日以來最低。六個月期降至2.61714厘，為5月14日後最低，一年期拆息回落至3.22071厘，是5月15日後最低。
港元匯價今日持續走軟，暫時最低曾見7.8294兌1美元，為5月20日見7.8297元後最弱，最新則報7.8288，較前收市價跌0.03%。
美國總統特朗普未能說服共和黨眾議員團結支持稅改法案，加上聯儲局官員表達物價上升的憂慮，美元匯價偏軟，並失守100大關，暫時最低曾見99.666，離岸人民幣走強，恒指高開54點或0.2%後，反覆上揚，暫時最高見23884，升203點或0.86%，最新報23851，升170點。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|0.03577
|+0.91
|一周
|0.24048
|-3.666
|兩周
|0.45274
|-10.178
|一個月
|0.7578
|-20.256
|兩個月
|1.38476
|-27.084
|三個月
|1.80845
|-17.881
|六個月
|2.61714
|-17.405
|一年
|3.22071
|-4.524
資料來源：香港銀行公會