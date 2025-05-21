21/05/2025 10:03

《基金觀點》惠理：環球股市韌性與審慎並存，債市仍顯脆弱

《環富通基金頻道21日專訊》惠理基金首席投資總監-多元資產投資鍾慧欣發表對市場最新看法。她指，近期市場動態呈現出韌性與審慎並存的複雜格局。



美國股市在強勁的第一季企業盈利及貿易前景改善的帶動下反彈；但關稅風險依然存在，其對整體經濟的影響尚未完全顯現。中國及亞洲（不計日本）股市則受惠於初步的政策寬鬆與美元走弱而出現回升，然而，結構性挑戰與地緣政治緊張局勢仍未緩解。中國方面，4月份的採購經理人指數(PMI)疲弱及出口下滑，反映出經濟壓力逐漸顯現。東南亞地區因具備政策彈性而相對受惠，而台灣與印度則面臨特定的匯率與政治風險。亞洲以外的新興市場表現優於預期，主要受惠於美元走軟及受關稅的影響可能較低，但歐洲與中東的地緣政治風險仍需謹慎評估。



債券市場雖維持穩定，但在滯脹疑慮下仍顯脆弱。黃金則因央行需求與市場波動而維持強勢。在當前市況下，多元資產策略具備分散風險的優勢，但資產間相關性上升亦凸顯出穩定收益來源的重要性。



*關稅影響仍需透過數據觀察，港股受惠HIBOR顯著下跌*



自4月2日美國宣布開徵關稅以來，美國股市已完全收復跌幅，主要受惠於：1）經濟數據持續展現韌性，表現優於市場預期；2）企業首季盈利普遍優於預期，儘管部分業績可能受到趕在關稅前存貨所支持；以及3）市場已預期某程度的貿易協議，因特朗普近期就關稅立場轉趨溫和，並增設多項豁免條款。然而，即使部分關稅會被調降，特朗普仍不太可能全面撤回已實施的關稅；相關措施對市場信心及經濟的長遠影響仍需透過未來數據觀察。聯儲局亦指出，面對失業率上升與通脹壓力並存的風險，其減息立場將保持耐心，反映整體不確定性仍高。



市場氣氛轉趨樂觀，但若要推動後市進一步上升，仍需倚賴更具體的貿易協議細節及穩健的經濟數據作支持。同時，在美元偏弱與美國資產風險溢價上升的情況下，資金從美國撤出並轉趨多元化的趨勢料將持續。中國較預期提早下調存款準備金率及降低政策利率10個基點，釋放出支持經濟的訊號。然而，官方對貿易情勢仍採觀望態度，並持續評估其對經濟影響以便進一步出台政策。除非中美能在貿易談判上取得非常顯著的進展，否則市場短期內或仍區間波動；反觀香港股市則受惠HIBOR顯著下跌，因港元強勢下本地利率敏感型股份（特別是地產發展商）均有望得益。



*關稅對中國經濟衝擊日漸浮現，亞股已收復關稅實施前跌幅*



中國4月份PMI指數為16個月以來最弱，加上對美出口按年大跌21%，關稅帶來的經濟衝擊日漸浮現。儘管今次內地減息幅度不大，但其時間點早於預期，釋放出正面訊號。中國對美國的關稅談判立場亦見軟化。市場雖已預期雙方關係有一定程度緩和，但中美間龐大的結構性分歧需更長時間才能形成具體協議。「五一黃金周」期間的消費數據表現中規中矩，反映消費逐步復甦，但整體消費者支出仍偏審慎與具選擇性。



亞洲各地股市已完全收復關稅實施前的跌幅，反映市場對貿易局勢緩和的樂觀情緒。美元轉弱為東南亞國家提供政策寬鬆空間，當地央行更具靈活性實施減息。台幣急升引發市場對當地保險與銀行股的關注，惟科技板塊暫未受明顯影響。美元兌台幣現穩定於30附近水平，若匯價進一步升值，將逐步侵蝕出口企業的利潤空間。南韓6月大選在即，或引發短期波動；而印度與巴基斯坦之間的衝突升溫，亦將對雙方匯率及股市帶來壓力，惟預期影響屬短暫性質。



*亞洲以外新興市場受關稅影響較小，日圓升值令日企盈利受壓*



拉丁美洲等亞洲以外新興市場整體表現明顯領先，主因其所受美國關稅影響相對較小。包括阿根廷在內等國家在貨幣重整方面取得進展，並獲得國際貨幣基金會(IMF)支持，加上美元轉弱亦利好新興市場表現。然而，地緣政治風險在新興歐洲與中東地區仍居高不下，俄烏衝突亦未見停火跡象。油價疲弱亦對部分新興國家的投資氣氛構成壓力。



美元走弱下日圓顯著升值，日本央行亦對進一步加息表現審慎，凸顯對經濟前景的不確定性。然而，由於日本國內通脹升溫，料日本央行最終仍需加息，但或需待日本與美國的關稅談判塵埃落定後才行動。目前企業首季業績整體理想，但管理層語調傾向保守，不少亦以140至145區間作為美元兌日圓匯率的參考預期。若日圓持續升值，將對日本企業盈利帶來壓力，並可能重新觸發過去幾年曾出現的日圓套息交易平倉潮。



*亞洲投資級別債信貸息差偏緊，地緣風險高不利新興市場債*



美國10年期國債孳息率於4月大幅波動後現已回穩，聯儲局保持耐心立場，預期該孳息率短期將維持於2%至4.4%區間之內。然而，如聯儲局延遲行動或滯脹風險上升，美債孳息率或面臨上行壓力並再度波動，現時不少投資者對利率存續期的潛在風險亦保持審慎。亞洲投資級債券的信貸息差自關稅消息後有所擴闊，惟仍處於歷史相對偏緊的區間之中。



亞洲高收益債券信貸息差自關稅消息後擴闊，目前僅收窄擴闊後約三分之二的幅度，其復甦步伐仍落後於股市。投資者情緒仍偏審慎，惟美元轉弱有助紓緩東南亞企業的融資壓力。



地緣風險仍高，而油價疲弱對新興市場債市投資氣氛構成負面影響。即使該類債券曾在關稅消息後表現回落，但其信貸息差整體仍偏緊。



*金價進入整固期，美元走弱及市場波動性持續提供支持*



黃金價格在突破每盎司3500美元後進入整固期。雖然市場風險偏好回升，但金價走勢未見明顯回落，因美元走弱與市場波動性持續對金價提供支持。各國央行亦繼續增持黃金，以分散外匯儲備風險。



相較單一資產或傳統平衡組合，多元資產策略能提供較低的波動性。然而，近期股票、企業債，以及商品等風險資產間的相關性顯著上升。在當前市況充滿著不明朗因素的前提下，穩定的收益來源將成為投資回報的關鍵驅動力。(wa)