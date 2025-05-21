21/05/2025 17:09

《神州經脈》商務部警告封殺中國芯片涉違法，大摩唱好A股揚

《神州經脈》滬深股市今日（21日）繼續上升，滬綜指欲衝上3400點不果，收升0.21%，報3387.57點，最高見3394點；摩根士丹利認為，近期關稅政策調整及企業盈利改善為市場提供了積極信號，上調了中國股市的指數目標，滬深300指數2026年6月基準情景指數目標4000點，滬深300收升0.47%，報3916點；深成指升0.44%，創業板揚0.83%。兩市全天成交1.17萬億元（人民幣．下同），較上個交易日微升38億元或0.3%。



民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2065，較上個交易日4時30分收盤價升142點子，止兩連跌，全日在7.2037至7.2200之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1937，較上個交易日小跌6點子，兩連跌，和市場預測偏離196點。



*今日新聞精選*



1. 摩根士丹利上調中國股市的指數目標，對MSCI中國指數、恒生指數、恒生中國企業指數和滬深300指數2026年6月基準情景指數目標分別為78點、24500點、8900點和4000點，稱近期關稅政策調整及企業盈利改善為市場提供了積極信號。另外，摩根士丹利將中國2025年GDP增長預測從之前的4.2%上調至4.5%，理由是關稅帶來的阻力減弱；同時將中國2026年GDP增長預測從之前的4%上調至4.2%。



2. 歐委會昨表示計劃對進入歐洲市場的小包裹徵收2歐元的稅，主要針對Shein、拼多多旗下Temu等中國跨境電商。數據顯示，2024年進入歐盟市場的低價包裹多達約46億件，其中91%來自中國。中國外交部發言人毛寧今日對此回應稱，中方希望歐方能夠恪守開放的承諾，為中國企業提供公平、透明、非歧視的營商環境，為中歐經貿合作創造有利條件。



3. 中美貿易緊張局勢暫時緩和，惟中國仍在加大力度管理關鍵材料的出口。據《彭博》引述知情人士指，中國有關部門已對國內一些主要金屬貿易商和生產商的負責人進行問詢，涉及具有軍事和高科技用途小眾金屬和戰略金屬生產和貿易的公司在被問詢之列。知情人士指，這是加大力度打擊關鍵礦產走私行動的一部分。



4. 中國科學院金屬研究所瀋陽材料科學國家研究中心王春陽研究員聯合加州大學爾灣分校忻獲麟教授、麻省理工學院李巨教授，在全固態電池失效機制研究方面取得重要突破，首次在原子尺度揭示了短路機制，並提出改善方法，研究成果已發表於《美國化學會會刊》。固態電池突然短路失效是制約產業發展的關鍵瓶頸之一。



5. 麥迪科技與上海新徐匯養老服務有限公司、上海具身智能創新中心達成戰略合作，打造康養場景下任務驅動的群體智能平台解決方案，同時，聯合華為、優必選科技、上海機器人產業技術研究院、中堅科技、創耀科技等企業啟動產業協同發展機制。該平台將整合算力、大模型、機器人本體、數據採集、場景應用的完整生態鏈，重點打造智慧養老院、社區及家庭場景的智能化照護體系，實現日常護理、健康監測、康復訓練等功能的系統集成。



6. 天貓618已於5月16日正式開售，據內媒報道，截至目前，報名參與2025天貓618海外會場的商家數已近百萬，創歷史新高。從5月16日到5月19日，有超過5萬個參與「淘寶天貓出海增長計劃」的商家，同比去年618的前三天，海外銷售額翻倍增長。此外，淘寶出海數據顯示，自5月13日618預售啟動以來，美容護膚、運動鞋、嬰童紙尿褲、奶粉等11個類目的跨境成交額同比翻倍。



7. 美國商務部近日發布指南，擬在全球封殺中國芯片。中國商務部回應指出，美方措施是典型的單邊霸凌和保護主義做法，中方密切關注美方措施執行情況，將採取措施維護自身權益；又指美方涉嫌構成對中國企業採取的歧視性限制措施。任何組織和個人執行或協助執行美方措施，將涉嫌違法。



8. 第四屆中國-非洲經貿博覽會將於6月12日到15日在湖南長沙舉辦，以「中非共行動逐夢現代化」為主題。中國商務部部長助理唐文弘介紹，2024年，中非貿易額達2956億美元，同比增4.8%，連續第四年創新高；中國連續16年保持非洲第一大貿易夥伴國地位。其中，中國自非洲進口1168億美元，增長6.9%，對非洲出口1788億美元，增長3.5%。(sl)