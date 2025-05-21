21/05/2025 08:59

【聚焦數據】財新：4月稅收年內首增長，首4月支出進度創5年高

《經濟通通訊社21日專訊》中國財政部昨公布首4月財政收支情況，《財新》根據財政部數據計算，4月全國一般公共預算收入即狹義口徑的財政收入完成2.04萬億元(人民幣．下同)，同比增長1.9%，連續兩月保持增長。其中，4月稅收收入1.81萬億元，從3月同比下降2.2%轉為增長1.9%，年內首次由降轉增；非稅收入2321億元，同比增長1.66%，增幅較3月放緩4.25個百分點，2024年以來增幅首次低於稅收收入。



此外，受政府債券靠前發行等支撐，4月財政支出總體較快增長。當月全國一般公共預算支出完成近2.08萬億元，同比增長5.8%，增速較3月略微加快0.13個百分點。據財新計算，首4月累計財政支出完成全年支出預算的31.5%，為2020年新冠疫情以來最高水平，仍低於2019年同期32.2%的支出進度。主要支出科目中，首4月債務付息支出增速最高，同比增長11%，社會保障和就業支出、教育支出也增長較快，增速分別為8.5%、7.4%；農林水支出則下降5.9%。



儘管4月非稅收入增速有一定回落，但首4月累計非稅收入同比增長7.7%，仍顯著高於首4月財政收入和稅收收入增速，後兩者同比分別下降0.4%和2.1%。據財政部解釋，首4月非稅收入增長7.7%，主要是多渠道盤活資產等帶動。



*4月個人所得稅收入降轉增，進口關稅降幅收窄*



4月稅收收入年內首次由降轉增，主要由企業所得稅和個人所得稅較快增長帶動。當月企業所得稅同比增長4%，增速較3月放緩12個百分點；個人所得稅則從3月的大幅下降58.5%轉為增長9%；國內增值稅、消費稅同比分別保持0.85%、0.47%的低位增長，增幅均較3月回落，且低於同期稅收收入水平。



另外，受國內需求不足、進口持續下降等影響，進口相關稅收表現偏弱，4月進口環節增值稅及消費稅、關稅同比分別下降0.8%、5.1%，延續了2024年9月以來持續下降態勢，但降幅較上月收窄6.8個、7個百分點。



*4月證券交易印花稅、房產稅收入增速回落*



小稅種中，4月車輛購置稅同比下降13.6%，降幅較3月收窄0.5個百分點，與同期汽車類消費小幅增長態勢一致。4月印花稅同比增長14.7%，增速較3月顯著回落24.8個百分點，其中，證券交易印花稅增速回落13.8個百分點至49.4%，或顯示股市交易回落。



土地與房地產相關稅種表現分化。4月契稅同比下降15%，降幅較3月擴大8.6個百分點；房產稅、城鎮土地使用稅增速也較上月放緩15.6個、3個百分點，同比分別增長6.9%、3.2%。耕地佔用稅同比增速則大幅加快至15.3%，土地增值稅降幅收窄至8.7%。



未計入一般公共預算的土地出讓金是地方財力的重要來源，其收支納入政府性基金預算。據財新計算，4月土地出讓金收入實現年內首次由降轉增，同比增長4.3%，首4月累計仍下降11.4%，共完成9394億元。受此影響，首4月政府性基金預算收入完成1.26萬億元，降幅雖有所收窄，同比仍下降6.7%。



2025年以來加快地方政府專項債券、超長期特別國債發行使用，支持有關項目及早落地見效，推動首4月政府性基金支出累計2.6萬億元，同比增速較一季度加快6個百分點至17.7%；與土地出讓相關的政府性基金支出則下降8.4%。(sl)