21/05/2025 08:46

【關稅戰】美商務部初裁認定中國電池材料享高額補貼，後續或徵稅

《經濟通通訊社21日專訊》據《彭博》報道，美國商務部初步裁定中國的關鍵電池材料享受高額補貼，這為針對電池零組件徵收反補貼稅奠定了基礎。



上述遭調查材料是電動汽車電池的關鍵原料，包括石墨和硅等。美國石墨生產商此前要求美國政府調查是否存在中國企業接受政府補貼人為壓低價格、使其競爭難度加大的情形。美國商務部發現，中國生產商享受高達721%的補貼。



美國商務部周二（20日）宣布的初步認定旨在打擊此類補貼，另一項針對涉嫌不公平定價的調查也在進行中。預計有關貿易案件將於今年晚些時候做出終裁。據悉，這些電池原料案件與特朗普總統對等關稅，以及計劃對半導體、藥品和其他商品徵收的稅款無關。



報道指，中國生產了世界上大部分的石墨。數據顯示，美國59%的天然石墨進口依賴中國，68%的人造石墨進口依賴中國。(ry)