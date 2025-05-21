21/05/2025 09:40

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升9點子，報7.2198

《經濟通通訊社21日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1937，較上個交易日小跌6點子，兩連跌，和市場預測偏離196點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開9點子，報7.2198，上個交易日即期匯率收盤報7.2207。



市場人士表示，美債收益率企穩後美元橫盤整理，而隨著分紅購匯季來臨，市場購匯偏多拖累人民幣走弱，預計短期匯價維持區間偏弱態勢。



一中資行交易員稱，「市場上可能有一些購匯，今年的分紅購匯時點可能早于往年。」一外資行交易員表示，短期人民幣大概率延續區間波動，繼續等中美貿易磋商後續進展，另外分紅購匯可能會增多。(jq)

