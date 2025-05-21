21/05/2025 16:37

【聚焦人幣】人幣即期收升142點子，止兩連跌，報7.2065

《經濟通通訊社21日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2065，較上個交易日4時30分收盤價升142點子，止兩連跌，全日在7.2037至7.2200之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升78點子，報7.2068。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1937，較上個交易日小跌6點子，兩連跌，和市場預測偏離196點。



市場人士表示，外部美元表現疲軟，人民幣間接獲益，短期料繼續區間震盪，等待中美貿易磋商進展。一外資行交易員稱，「最近消息淡靜，主要看美元方向，後面估計還會疲軟一段時間。」



人行行長潘功勝昨日(20日)主持召開金融支持實體經濟座談會。會議指出，要實施好適度寬鬆的貨幣政策，滿足實體經濟有效融資需求，保持金融總量合理增長；加力支持科技創新、提振消費、民營小微、穩定外貿等重點領域，用好用足存量和增量政策。(jq)