21/05/2025 08:57

【外圍經濟】歐洲股市四連漲，風電項目提振可再生能源股

《經濟通通訊社21日專訊》歐洲股市連續第四天上漲，受可再生能源股推動。此前美國總統特朗普解除對挪威Equinor ASA 50億美元紐約海上風電項目建設的暫停令。



斯托克歐洲600指數收市上漲0.7%，其中公用事業及電信股領漲，而金融服務和科技股則表現落後。德國基準指數DAX指數首次達24000點。



丹麥風電場開發商Orsted AS漲幅居前，在特朗普對Equinor項目180度急轉後飆升15%。渦輪機製造商Vestas Wind Systems AS上漲4.8%。



歐洲股市此前已五周連漲，表現進一步領先於華爾街，原因在於財報好於預期，以及貿易緊張局勢緩和。一些華爾街策略師押注，隨著歐洲地區經濟前景改善，歐洲股市今年跑贏美股的程度將創至少20年來最大。(rc)