21/05/2025 09:19

【外圍經濟】美國30期國債孳息率逼近5厘，市場人士：未達極限

《經濟通通訊社21日專訊》美國國債周二（20日）收市漲跌互現，孳息率曲線顯著趨陡。30年期美債孳息率尾盤上漲約6個基點，此前一度攀升9個基點至近5厘。



推動因素包括緊鑼密鼓的企業新債發行日程、對加拿大債券的拋售、美國國會正在討論的巨額減稅法案，以及將於周三舉行的160億美元20年期國債標售。



Garda Capital Partners的Tim Magnusson表示，債券市場對華府財政「放縱行為」的反擊遠未結束。孳息率迅速飆升可能是促使國會控制赤字的唯一有效手段，美國財政會走向何方最終將由債市決定，5厘並非是極限。



不過，Magnusson並不看跌長期美債。他表示，市場過於依賴與特朗普關稅政策相關的每日新聞。如果孳息率最終飆升，Garda很可能會成為買家。(rc)