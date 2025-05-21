21/05/2025 10:01

【外圍經濟】日本4月出口增長放緩，韓國5月前20天出口下降

《經濟通通訊社21日專訊》隨著美國加大關稅措施力度，日本出口增長放緩。日本財務省周三（21日）公布，4月出口按年增2%，略低於預期中位數2.5%。進口下降2.2%，預測中位數為下降4.2%。



財務省數據顯示，4月日圓兌美元平均匯率為147.7，較去年同期走強2.6%，對以日圓計價的出口和進口數據造成壓力。



*韓國5月前20天出口按年減2.4%*



韓國方面，關稅廳周三公布的數據顯示，本月前20天，韓國出口按年減2.4%，總額為319.7億美元，去年同期為327.4億美元。部分原因是由於持續的關稅措施導致對美國的出口疲軟。



同期，韓國進口按年減2.5%，至322.2億美元，導致貿易逆差2.5億美元。(rc)