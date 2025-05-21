21/05/2025 10:51

【關稅戰】聯儲局官員：關稅可能對經濟增長和就業造成壓力

《經濟通通訊社21日專訊》美國聖路易斯聯邦儲備銀行行長穆薩萊姆(Alberto Musalem)表示，關稅可能會對美國經濟造成壓力，並削弱勞動力市場。



穆薩萊姆周二（20日）在明尼阿波利斯一場活動中表示：「即使在5月12日局勢降級之後，關稅在短期內仍可能對經濟前景產生重大影響。整體而言，關稅可能會抑制經濟活動，並導致勞動力市場進一步走軟。」



不過，他表示，貨幣政策目前處於良好位置，可以應對經濟前景的變化，並強調決策者們應密切關注通脹預期。只要美國公眾對未來價格走勢的預期仍錨定在聯儲局2%的目標，聯儲局就能夠做出對通脹和就業而言「平衡的回應」。(rc)