21/05/2025 11:24

【外圍經濟】投資者減少購買日本債券，孳息率飆升至新高

《經濟通通訊社21日專訊》日本主權債務市場正在向中央銀行發出警告，減少債券購買規模時需要更加謹慎。本周，這一問題更加凸顯，投資者紛紛回避國債招標，孳息率飆升。



在周二（20日）東京的市場走勢中，20年期國債孳息率上漲約15個基點，達到2000年以來的最高水平，而30年期和40年期國債孳息率則飆升至歷史新高。



瑞銀駐倫敦宏觀策略師James Malcolm表示：「曲線後端幾乎出現了買家罷工。除此之外，政治局勢脆弱，財政支出壓力也更大。」



投資者密切關注日本央行與市場參與者的聽證會，聽證會周二首先與商業銀行和券商舉行，周三繼續與投資者舉行。會議前與會者就最佳政策路線並無共識，這可能導致目前的縮減步伐維持不變。(rc)