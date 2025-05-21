21/05/2025 13:40

【ＡＩ】谷歌將向美國用戶推出AI模式搜尋

《經濟通通訊社21日專訊》谷歌將向所有美國用戶在搜尋中推出「人工智能模式」，此舉旨在加快產品推出速度，並在人工智能時代與新興競爭對手保持同步。



隨著更多人開始使用聊天機械人獲取訊息，谷歌正在對搜尋器進行變革，以確保核心產品保持相關性。公司行政總裁皮查伊(Sundar Pichai)於周二（20日）表示，更多的智能技術變得無處不在，人人可用。公司的Gemini AI應用下載量超過4億次，而在搜尋結果頂部顯示的AI Overviews擁有超過15億用戶。



AI模式是搜尋中的一個標籤頁，用戶可在此直接與AI模型互動，類似於OpenAI的ChatGPT。隨著時間推移，谷歌會將AI模式中的功能引入AI Overviews，在搜尋主頁上使用AI回答部分問題。



*蘋果正準備允許第三方開發者使用AI模型以開發軟件*



與此同時，蘋果正準備允許第三方開發者使用其人工智能(AI)模型以開發軟件，以促進AI新應用開發，進一步提升蘋果設備的市場吸引力。



蘋果據報正積極開發一套全新軟件開發工具包及相關框架，讓外部開發者能基於蘋果自家Apple Intelligence大型語言模型，構建各類AI功能。預計計劃將於6月9日舉行的全球開發者大會(WWDC 2025)上正式公布。(rc)