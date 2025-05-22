22/05/2025 17:27

《外圍焦點》歐洲央行副總裁發表講話，美國公布PMI等數據

《經濟通通訊社22日專訊》美國國債孳息率飆升及財政赤字憂慮拖累，美股三大指數昨日全線重挫，道指跌816.80點或1.91%，報41860.44點；標普500指數跌95.85點或1.61%，報5844.61點；納指跌270.07點或1.41%，報18872.64點。港股方面，恒生指數收市報23544，跌283點或1.2%，成交1982億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚6:50pm，英倫銀行副總裁布里登參加英國金融時報關於氣候風險的討論。7:00pm，英倫銀行貨幣政策委員會(MPC)委員丁格拉參加一個有關2005年至2022年英國企業貿易和生產力表現的討論。8:30pm，英倫銀行首席經濟學家皮爾就貨幣政策和經濟供應面發表講話。9:30pm，G7召開新聞發布會，德國財長克林貝爾與德國央行總裁納格爾出席。11:00pm，歐洲央行執委埃爾德森發表講話。11:30pm，歐洲央行副總裁德金多斯在一個有關未來挑戰的國際論壇上發表講話。23日凌晨2:00am，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯在貨幣政策實施研討會上發表主旨演講。



數據方面，今晚8:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由188.1萬升至188.2萬；首次申請失業救濟金人數料由22.9萬升至23萬。9:45pm，美國公布5月製造業採購經理人指數，料由50.2降至49.9；5月綜合採購經理人指數料由50.6降至50.3；5月服務業採購經理人指數料由50.8升至51。10:00pm，美國公布4月成屋銷售，料由402萬升至410萬，月率料由下滑5.9%改善至升2%。11:00pm，美國公布5月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料由負4惡化至負5。



在美國，今日公布業績的公司有：亞朵集團(US.ATAT)、BOSS直聘(US.BZ)、閃送(US.FLX)、聰鏈集團(US.ICG)、尚德機構(US.STG)等。(wa)