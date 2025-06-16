22/05/2025 09:31

【中東戰火】以軍向前往巴人難民營的中國、歐盟等外交官鳴槍示警

《經濟通通訊社22日專訊》以色列士兵周三（21日）向一支由中國、歐盟、英國、俄羅斯及其他國家外交人員組成的代表團鳴槍示警，所幸無人受傷。歐盟要求調查，以方指事件屬誤會，表示遺憾。



據以色列國防軍稱，這些外交人員當時在巴勒斯坦方面安排下，訪問約旦河西岸的傑寧鎮，且偏離了既定路線。以軍稱該地區為「現役作戰區域」。



以軍聲明稱：「在該地區執行任務的以軍士兵鳴槍示警以驅離他們，國防軍對造成的不便表示遺憾。」



意大利外交部長召見以色列大使，要求就此事作出解釋。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯對記者表示：「我們明確呼籲以色列當局調查此事，並追究相關責任人。」



巴方表示，該代表團還包括來自摩洛哥、巴西、日本、加拿大、印度、波蘭、土耳其、羅馬尼亞、墨西哥、埃及和約旦的外交官。(jf)