22/05/2025 09:47

【關稅戰】沃爾瑪據悉擬裁員約1500人，應對經濟波動

《經濟通通訊社22日專訊》外電引述知情人士透露，全球最大零售商沃爾瑪將削減在阿肯色州本頓維爾總部，及其他辦公地點約1500名員工，以削減成本和應對經濟波動。



據報道，在關稅戰引發營運成本上升的背景下，公司將裁減全球技術團隊的部分職位。沃爾瑪未對裁員事件發表評論。該公司股價在紐約盤後基本持平。截至周三（21日）收盤，沃爾瑪股價年迄今上漲6.7%，跑贏同期標普500指數。



沃爾瑪在美國擁有約160萬名員工，是美國最大的私營雇主。該公司近幾個季度的表現優於競爭對手，但警告關稅上漲導致商品勢將漲價。這些言論在上周末引發了美國總統特朗普的不滿。(jf)