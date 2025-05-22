22/05/2025 11:26

【關稅戰】新加坡首季增長超預期，但關稅戰形成下行風險

《經濟通通訊社22日專訊》新加坡貿工部周四（22日）公布數據顯示，得益於企業為規避美國加徵關稅而加速生產和出口，第一季度GDP按年增長3.9%，高於經濟學家預估中值3.6%，也略高於政府之前公布的初值3.8%。



經季節調整後環比下降0.6%，而預估為萎縮1%。數據顯示，新加坡經濟2025年開局表現強勁，但存在下行風險。新加坡政府維持近期下調後的2025年GDP增速預估在0%-2%不變，總理黃循財此前警告不排除衰退可能。



中美貿易戰在年初已深度影響區域經濟。新加坡被美國加徵10%的對等關稅，稅率低於周邊國家，但因其貿易額約為GDP的3倍，全球貿易持續放緩仍構成重大風險。



貿工部指出，製造業與躉售貿易成長部分得益於企業提前趕在美國關稅生效前出貨，而住宿餐飲業則出現萎縮，高端酒店表現尤其低迷。不過，隨著中美達成90天關稅休戰期並大幅互降關稅，新加坡年內外部需求前景可能小幅改善。(jf)