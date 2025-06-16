22/05/2025 13:06

【中東戰火】兩名以色列駐美大使館工作人員在華盛頓遭槍擊身亡

《經濟通通訊社22日專訊》美國國土安全部長諾姆證實，兩名以色列駐美大使館工作人員，周三（21日）晚間在華盛頓的首都猶太博物館外遭槍擊身亡。警方稱，一名嫌疑人已被拘留，該嫌疑人在被拘留期間高呼「解放巴勒斯坦」。



據警方消息，槍擊事件發生在當地時間晚上9點左右，事發地點位於Third Street和F Street NW附近，靠近喬治城大學法學院和聯邦調查局華盛頓辦公室。



同日，以色列總理內塔尼亞胡表示，消滅巴勒斯坦哈馬斯運動的軍事行動結束後，整個加沙地帶都將處於以色列的安全管控之下。



以色列國防軍5月18日宣布，為徹底消滅哈馬斯，啟動「基甸戰車」計劃，在加沙地帶展開大規模地面軍事行動。(jf)