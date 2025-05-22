22/05/2025 15:53

【關稅戰】新加坡副總理顏金勇：地緣政治中立已不可行

《經濟通通訊社22日專訊》新加坡副總理兼貿工部長顏金勇周四表示，在美中貿易緊張加劇下，新加坡已「不可能保持中立」，強調必須「基於原則選邊站」。



顏金勇在瑞銀集團新加坡峰會上說：「若試圖保持中立走中間路線，這條路會變得愈發狹窄，最終將如在刀鋒上難以立足。」



此前一日，總理黃循財公布新內閣名單，顏金勇留任副總理並續掌貿工部。他強調，基於務實仍須與美中及其他國家維持經貿往來，但坦言當前平衡策略「愈發困難」，今年已成立由其領導的特別工作組協助政商界應對。



中國為新加坡最大貿易夥伴，2024年商品貿易額達1702億新元。美國則是最大外資來源及重要軍事合作夥伴，雙邊貿易額1320億新元。(jf)