22/05/2025 08:21

【開市Ｇｏ】美股匯債三殺，聚焦美稅改，小鵬ADS績後大升

2025年5月22日 【要聞盤點】



1、美國國債孳息率飆升及財政赤字憂慮拖累，美股三大指數全線重挫，道瓊斯工業平均指數單日大跌逾800點。市場關注美國稅改法案進展，投資者擔心大規模減稅措施，將進一步惡化美國本已嚴峻的財政狀況。美國共和黨積極推動新的減稅預算法案，總統特朗普亦全力支持，期望以此刺激經濟並爭取選民支持。市場普遍擔憂，若大規模減稅落實，將進一步推高美國財政赤字與國債規模，影響國家信用評級。日內10年期美國國債孳息率升至4.59%；30年期國債孳息率亦大幅攀升至5.08%。道指收市跌816點，或1.91%，報41860點；標普500指數跌95點，或1.61%，報58441點；納指跌270點，或1.41%，報18872點。金龍中國指數下跌53點。日經期貨截至上午8時11分上漲127點。



2、特朗普表示，美國眾議院已非常接近接近敲定稅收立法草案，國會預算辦公室指相關條款將令聯邦赤字在未來十年增加3.8萬億美元。



3、歐洲央行報告指，近期金融市場波動反映投資者對美元資產看法或現根本性轉變，正反思其價值。



4、歐盟據報向美國提交新貿易提案，建議逐步將雙方非敏感農產品及工業品關稅降至零，以推動談判進程。



5、比特幣價格破頂，升穿10.9萬美元水平，市值突破2.15萬億美元，超越亞馬遜成為全球第五大資產。



6、英偉達行政總裁黃仁勳指，中國市場佔有率由95%急跌至50%，警告華府若不調整出口管制，將失去中國市場及領導地位。



7、亞馬遜行政總裁表示，未見關稅措施導致消費者支出明顯下降或商品價格上漲。



8、上海市推出提振消費方案，計劃新增手機、平板等數碼產品補貼，並增加適合個人投資者的債券相關產品。



9、香港立法會通過《穩定幣條例草案》，設立錨定港元價值的法幣穩定幣發行人的發牌制度，港府稱新法例能完善對虛擬資產活動在香港的監管框架，以保持金融穩定，同時推動金融創新。





【焦點股】



百度集團-SW(09888)

- 首季經調整淨利潤跌8%至65億元人民幣，勝預期

- 隔晚美股下跌超4%



小鵬汽車(09868)

- 首季經調整淨虧損收窄至4.3億元人幣

- 隔晚美股大升13%



手機設備股：小米集團-W(01810)、比亞迪電子(00285)、舜宇光學科技(02382)

- 上海發布提振消費專項行動方案，新增手機、平板、智能手錶等數碼產品購新補貼



比特幣ETF：FA南方比特幣(03066)、FA三星比特幣(03135)、華夏比特幣(03042)

- 比特幣價格再創歷史新高，曾觸及109770美元創歷史新高

- 港府歡迎通過《穩定幣條例草案》，將就虛擬資產場外交易展開諮詢



寧德時代(03750)

- 獲納入MSCI環球標準指數及中國全股票指數，自今年6月2日起生效

- David Webb發文警告寧德時代H股流通股數量過低



遊戲股：騰訊控股(00700)、網易-S(09999)、嗶哩嗶哩-W(09626)

- 中國5月批准130款國產網絡遊戲，以及14款進口網絡遊戲



嗶哩嗶哩-W(09626)

- 發6億美元可換股優先票據，同步回購559萬股



微博(09898)

- 首季純利升1.16倍，經調整淨利潤升12%

- 隔晚美股升逾4%



特海國際(09658)

- 首季虧轉賺1194萬美元，收入升逾5%



滔搏(06110)

- 全年純利跌42%，派末連特息共15.03港仙



理想汽車(02015)

- 據報理想將2025年銷量目標下調至64萬輛



長實集團(01113)

- 關注安達臣道項目分判商涉嫌行賄，與屋宇署研後續處理

- 李嘉誠基金會增持長實逾30萬股，涉資996萬元





【油金報價】



紐約期油下跌0.44%，報61.29美元/桶



布倫特期油下跌0.05%，報64.63美元/桶



黃金現貨上升0.31%，報3324.91美元/盎司



黃金期貨上升0.41%，報3326.77美元/盎司