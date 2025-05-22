22/05/2025 09:20

LME：香港設倉可滿足內地市場套戥需求，續有倉庫營運商擬攻港

《經濟通通訊社22日專訊》港交所(00388)旗下倫敦金屬交易所(LME)近日宣布，在港進一步增加許可倉數目至7個。LME行政總裁張柏廉(Matthew Chamberlain)昨天在港會見傳媒時表示，仍有LME認證的倉庫營運商正跟本地業者洽談合作，打算把版圖擴展至香港，但港交所未能給予第三批申請獲批的時間表，因為部分涉及改建或重新興建一個倉庫，以應對地面承重問題，所以需要較長時間，預期本港認可倉庫增加的速度會放慢。



*香港認可倉庫增速料放緩*



他指在港倉庫可面向高價值的銅、鎳及鋅等，在中國有更大需求的高價值金屬運作，料便利實物交收及滿足與內地市場之間的套戥所需。現時和LME合作的營運商有25家。他認為未來在港增設倉庫的需求會由市場驅動。至於內地市場，因為內地未有批准外國交易所設倉，所以仍然聚焦於亞太區市場。該所實物市場主管Georgina Hallett稱，LME對在港增加更多倉庫持開放態度。



*本港物流服務優質可抵銷高成本因素*



張柏廉提到本港當前金屬儲放倉庫面積並不如其他已建設地點，相對東南亞金屬倉庫具備低廉租金的特點，本港倉庫網絡成本也可能最高，但因為存倉期短，本港物流服務又優質，可快速運送金屬，有助交付期壓縮，抵銷高成本因素。至於最終在港營運許可倉規模有多大，他稱要由與LME合作的營運商決定。



他表示，高關稅環境不利經濟增長，可能導致較多金屬在倉庫積存，同時高關稅引發的不確定性亦會產生更大囤貨動機，例如未被徵稅的銅，因美國要求對加徵銅關稅必要性展開調查，市場對銅或被徵稅的預期導致大量銅由亞洲運往美國。(cl)