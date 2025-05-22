22/05/2025 16:34

《本港經濟》4月整體通脹率加快至2%，高於預期

《經濟通通訊社22日專訊》政府統計處公布，根據綜合消費物價指數，今年4月份整體消費物價與一年前同月比較，上升2%，較3月份的升幅1.4%為高，亦較市場預估升1.6%高。按年升幅擴大主要是由於4月份的差餉寬減上限較去年同期低。



*基本通脹率為1.3%*



剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在今年4月份的按年升幅(即基本通脹率)為1.3%，亦較3月份的平均升幅(1%)為高。按年升幅擴大主要是由於旅遊費用和進出香港交通費用上升所致。



*基本通脹率升因復活節假期較遲來臨*



政府發言人表示，通脹壓力在近月大致維持溫和。4月基本消費物價通脹率有所上升，主要是由於復活節假期較遲來臨(今年在4月開始，而去年則在3月底開始)，令與旅遊相關的費用錄得明顯按年升幅。基本綜合消費物價指數較去年上升1.3%，上月的升幅為1%。各主要組成項目的價格壓力大致維持受控。



展望將來，整體通脹在短期內應維持輕微。本地成本和外圍價格壓力應會持續可控。政府會密切監察相關情況。(cl)