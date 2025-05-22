22/05/2025 20:13

《再戰明天》歐洲央行執委發表講話，德國公布第一季GDP

《經濟通通訊社22日專訊》歐洲央行執委發表講話，及德國公布第一季GDP，料為周五（23日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，歐洲央行執委施納貝爾發表講話。周五本港時間4:30pm，歐洲央行執委連恩發表題為「歐元區通脹和通脹回落」講話。晚上9:35pm，聖路易斯聯儲總裁穆薩萊姆和堪薩斯城聯儲總裁施密德參加由聖路易斯聯儲主辦的西北阿肯色州爐邊談話活動，討論經濟和貨幣政策。



*美國公布新屋銷售，同程旅行公布業績*



數據方面，周五（23日）7:30am（本港時間．下同），日本公布4月消費者物價指數，年率升幅料由3.6%收窄至3.5%。2:00pm，德國公布第一季國內生產總值，年率跌幅料維持於0.2%，經季節調整季率料由下滑0.2%改善至升0.2%。10:00pm，美國公布4月新屋銷售，料由72.4萬降至69.5萬，月率料由7.4%逆轉至下滑4%。



在本港，明日公布業績的公司有:同程旅行(00780)等。(wa)