22/05/2025 11:21
《港元利率》拆息全線向下一個月期報0.67厘，港匯回升
《經濟通通訊社22日專訊》港元拆息全線向下，其中，與樓按相關的一個月拆息跌9基點至0.66613厘，為2022年6月21日後最低，連續五天下跌，而反映銀行資金成本的三個月拆息亦跌至1.70976厘，為2022年7月13日以來最低。
隔夜息低見0.02833厘，六個月期降至2.57667厘，為5月14日後最低，一年期拆息見一周最低，報3.18071厘。
港元匯價今日暫時最高見7.8196兌1美元，較前收市價升近0.16%，最新報7.8260，仍升0.08%。
美國20年期國庫券拍賣結果顯示市場需求疲弱，美國債息抽高，加上零售商業績表現參差，美國隔晚出現股債匯三殺局面，道指曾挫近900點；收報41860點，跌816點或1.91%。恒指今早低開79點報23748點，其後反覆走軟，最多曾跌218點，低見23609，之後跌幅收窄，現報23724，跌103點或0.43%。(cl)
資料來源：香港銀行公會
隔夜息低見0.02833厘，六個月期降至2.57667厘，為5月14日後最低，一年期拆息見一周最低，報3.18071厘。
港元匯價今日暫時最高見7.8196兌1美元，較前收市價升近0.16%，最新報7.8260，仍升0.08%。
美國20年期國庫券拍賣結果顯示市場需求疲弱，美國債息抽高，加上零售商業績表現參差，美國隔晚出現股債匯三殺局面，道指曾挫近900點；收報41860點，跌816點或1.91%。恒指今早低開79點報23748點，其後反覆走軟，最多曾跌218點，低見23609，之後跌幅收窄，現報23724，跌103點或0.43%。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|0.02833
|-0.744
|一周
|0.23292
|-0.756
|兩周
|0.42357
|-2.917
|一個月
|0.66613
|-9.167
|兩個月
|1.25143
|-13.333
|三個月
|1.70976
|-9.869
|六個月
|2.57667
|-4.047
|一年
|3.18071
|-4
資料來源：香港銀行公會