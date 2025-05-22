22/05/2025 11:21

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 0.02833 -0.744 一周 0.23292 -0.756 兩周 0.42357 -2.917 一個月 0.66613 -9.167 兩個月 1.25143 -13.333 三個月 1.70976 -9.869 六個月 2.57667 -4.047 一年 3.18071 -4

《經濟通通訊社22日專訊》港元拆息全線向下，其中，與樓按相關的一個月拆息跌9基點至0.66613厘，為2022年6月21日後最低，連續五天下跌，而反映銀行資金成本的三個月拆息亦跌至1.70976厘，為2022年7月13日以來最低。隔夜息低見0.02833厘，六個月期降至2.57667厘，為5月14日後最低，一年期拆息見一周最低，報3.18071厘。港元匯價今日暫時最高見7.8196兌1美元，較前收市價升近0.16%，最新報7.8260，仍升0.08%。美國20年期國庫券拍賣結果顯示市場需求疲弱，美國債息抽高，加上零售商業績表現參差，美國隔晚出現股債匯三殺局面，道指曾挫近900點；收報41860點，跌816點或1.91%。恒指今早低開79點報23748點，其後反覆走軟，最多曾跌218點，低見23609，之後跌幅收窄，現報23724，跌103點或0.43%。(cl)資料來源：香港銀行公會