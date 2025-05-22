22/05/2025 09:56

芝商所據報擬在港設金屬倉儲設施，將納入其鋁合約實物交割網絡

《經濟通通訊社22日專訊》繼港交所(00388)旗下倫敦金屬交易所(LME)後，據報芝加哥商品交易所(CME)也計劃在香港設倉庫，並與香港當局商討將納入其鋁合約實物交割網絡。CME的發言人拒絕置評。



據《彭博》引述知情人士透露，CME的競爭對手LME上月批准在香港的首批四個金屬倉儲設施，此前LME為建立中國的交割網絡努力了近十年之久。



交易所倉儲網絡近年來是市場上一些最大規模交易的核心，賣方可在此交付金屬，買方則通過持有期貨合約到期後接收金屬。



在香港儲存金屬頗具挑戰性，部分原因是缺乏存放大量庫存的空間，而且與馬來西亞巴生港或新加坡等其他交割點相比成本更高。(kl)