22/05/2025 15:22

【關稅戰】標普報告：美國關稅將重塑農業化學品貿易流向

《環富通基金頻道22日專訊》標普全球評級(S&P Global Ratings)今日發表題為《亞太農業化學簡報：美國關稅將重塑貿易流向》報告，認為美國開徵關稅將改變全球農作物保護化學品行業的貿易模式。



報告指，儘管短期內可能出現干擾，但該行業仍在持續復甦。隨著美國公司減少對中國供應商的依賴，印度有望獲得更大市場份額。標普預計，隨著需求增長，美國分銷商將重建其庫存。



標普補充，美國政府的政策實施及其針對關稅的潛在回應存在高度不確定性，這可能影響全球經濟、供應鏈和信貸狀況。因此，其基準預測帶有相當大的不確定性。隨著情況發展，該機構將評估潛在及實際政策變化的宏觀和信貸影響，並相應調整指引。(hl)