22/05/2025 08:21

【關稅戰】中國稱與美國貿易談判雖重要，但多邊主義不可或缺

《經濟通通訊社22日專訊》外電消息，中國方面表示，與美國的貿易談判是彌合分歧的重要一步，但要從全球貿易動盪中找到出路，多邊主義不可或缺。



中國駐世界貿易組織(WTO)代表團在日內瓦總理事會為期兩天的會議上發表聲明：「雖然雙邊會談有時可能奏效，但中國認為多邊主義是應對全球挑戰的必然和最終選擇。我們需要找到出路。」



*中方批美國對等關稅完全錯誤*



中國在周三（21日）舉行的世貿組織理事會會議上呼籲成員國穩定貿易關係，並將貿易措施納入世貿組織規則。中國表示，單邊關稅和對等關稅的威脅無異於火上澆油，完全是錯誤的。一個開放、穩定、以規則為基礎的國際經貿秩序符合各國共同利益。



至於美國則呼籲各成員國解決其所稱的導致巨額貿易逆差的商業關係失靈問題，並立即改革世貿組織體系。「目前構建的多邊貿易體系無法應對嚴峻挑戰，」美國在一份聲明中表示。



報道指，約47個成員國在會議上支持新加坡和瑞士提出的一份聲明，重申支持基於規則的多邊貿易體系的承諾。(ry)