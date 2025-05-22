22/05/2025 09:35

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升84點子，報7.1981

《經濟通通訊社22日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1903，較上個交易日升34點子，止兩連跌，創4月3日以來近兩個月新高，和市場預測偏離收窄至106點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開84點子，報7.1981，上個交易日即期匯率收盤報7.2065。



由於美國共和黨內部對稅收議案細節仍存在分歧，美國公債標售疲軟，美元承壓回落，美債收益率上升。人民幣的外部壓力略有緩解，當前人民幣即期和中間價的偏離較小，後續若美元持續回落，人民幣中間價的彈性上升。



摩根大通中國首席經濟學家朱海斌周三稱，預計接下來的半年到一年內，人民幣兌美元匯率在7.2-7.3之間，「而且這個風險可能是往下，也就是說人民幣會更強，可能(美元/人民幣)會低於7.2。」



朱海斌表示，隨著中美關稅戰降溫，人民幣整體的貶值壓力在減輕，但接下來人民幣會走到什麼點位，很大程度上取決於中國的出口商，比如去年中國的貿易順差接近1萬億美元，但外匯儲備波動並不大，說明很多出口商並未選擇結匯。(jq)