22/05/2025 16:39

【聚焦人幣】人幣即期收升25點子報7.2040，創近一周新高

《經濟通通訊社22日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2040，較上個交易日4時30分收盤價升25點子，兩連升，創5月16日以來近一周新高，全日在7.1957至7.2090之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升3點子，報7.2034。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1903，較上個交易日升34點子，止兩連跌，創4月3日以來近兩個月新高，和市場預測偏離收窄至106點。



市場人士表示，近期市場對美元資產前景繼續看淡，美元可能承壓，人民幣的外部壓力暫時緩解，但中美關稅談判後續仍存較大不確定性，在談判期間仍會以穩為主，匯率明顯波動會影響本已困難的出口。



星展銀行稱，近期美元的疲軟不僅僅反映出對將匯率納入與美國貿易談判的擔憂，美國財政部的表態是否會扭轉美元的拋售壓力仍存疑。



馬來亞銀行亦表示，近期日圓、韓元和台幣都走強，整體發展表明美國似乎正在尋求美元走軟，「短期內我們堅持美元將繼續走軟的觀點，美指短期支撐位在99關口。」(jq)