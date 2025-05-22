22/05/2025 09:18

【外圍經濟】債市風暴席捲全球，美日英長債孳息率同步飆升

《經濟通通訊社22日專訊》投資者對財政赤字的警覺正席捲各國，推動長期國債孳息率飆升。分析指，投資者將要求更高的風險補償，在美國市場尤為明顯。



截至目前，美國30年期國債孳息率年內持續攀升，而英國與日本的長期國債孳息率也升至數十年來高點。高盛在策略報告中指出，日本30年期國債孳息率已接近25年來新高，英國同類債券孳息率亦升至上世紀90年代中期以來未見水平。



Vanguard固定收益部門高級投資組合經理Dan Shaykevich表示，各國政府對赤字融資的依賴可能令全球債市面臨更高利率，因投資者將要求更高的風險補償，在美國市場尤為明顯。



SPI資產管理公司合夥人Stephen Innes則指出，市場對長期債券的利率風險已全球化，投資者正在重新評估對各國財政寬鬆的容忍度。



*日本債市經歷「市場起義」*



他還指出，日本債市正經歷全面的「市場起義」。周二的20年期日本國債拍賣表現為1987年以來最差，引發長期債券大幅拋售。這也引發對日本持有的1.13萬億美元美國國債未來動向的關注。



英國方面，2022年，時任首相卓慧思提出「迷你預算」後引發債市劇烈動盪，導致她迅速辭職。高盛認為，雖然當時的危機較短暫，但卻令英國資產相較同類市場需支付更高的風險溢價。

(rc)