22/05/2025 09:38

【特朗普新政】特朗普：正認真考慮讓房利美和房地美重新上市

《經濟通通訊社22日專訊》美國總統特朗普周三（21日）表示，正在認真考慮將房利美(Fannie Mae)和房地美(Freddie Mac)重新上市。這兩家抵押貸款巨企已被政府接管超過10年。



特朗普在Truth Social平台發貼，表示：「房利美和房地美目前營運狀況良好，產生大量現金流，現在似乎是合適的時機，敬請期待。」他稱，將在決策過程中徵求財政部長貝森特、商務部長盧特尼克，以及聯邦住房金融局局長普爾特的意見。



自2008年金融危機期間接受聯邦政府紓困以來，這兩家在抵押貸款支持證券市場扮演關鍵角色的公司一直處於接管狀態。結束接管可能為對沖基金等投資者，以及政府本身帶來巨額收益。



對沖基金大佬阿克曼旗下的Pershing Square Capital Management投資了這兩家公司。阿克曼主張政府應該結束接管，並稱這將是史上最大的交易。(rc)