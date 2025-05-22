22/05/2025 10:17

【特朗普新政】美國共和黨稅改法案陷僵局，特朗普親自會談未見效

《經濟通通訊社22日專訊》美國總統特朗普就稅改法案與共和黨內反對派議員於周三（21日）舉行會談，但未能化解強硬保守派對這項成本數萬億美元法案的反對。



白宮新聞秘書卡萊維特表示，這次會談「富有成效，推動事態朝著正確方向發展」，一道出席會議的眾議院議長約翰遜對此表示同意。不過，南卡羅來納州議員Ralph Norman等多位議員仍然反對當前版本的立法，來自田納西州的眾議員John Rose亦表示反對。



保守派議員要求更大幅削減醫療補助(Medicaid)，及更快取消清潔能源稅收優惠，而這些立場遭到黨內溫和派的反對，使眾議院領袖陷入兩難。



儘管如此，共和黨領導人表示仍計劃最早在周三晚間推進表決。(rc)