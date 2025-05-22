22/05/2025 10:41

【外圍經濟】日本東京將免夏天基礎水費，料耗資368億日圓

《經濟通通訊社22日專訊》日本東京都政府周三（21日）宣布，將在2025年夏天免除家庭的基礎水費，協助應對預期出現的炎熱天氣，估計成本為368億日圓（約20億港元）。



東京都政府將於6月提交補充預算案，當中包括預留豁免當地家庭夏天基礎水費的支出，估計為時4個月，預期約820萬戶東京家庭受惠。東京的基礎水費介乎860至1460日圓（約47至79港元），官員估計一般家庭4個月可節省約5000日圓（約272港元）。



東京都知事小池百合子周表示，物價上升使實際工資下降，政府希望保障當地市民生命及日常生活。她希望減輕民眾開支負擔，鼓勵他們多開冷氣，避免中暑。(rc)