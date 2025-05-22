22/05/2025 11:35

【特朗普新政】稅改法案修訂版迎合保守派，提高稅收抵扣上限

《經濟通通訊社22日專訊》美國眾議院共和黨領袖發布總統特朗普大規模稅收和支出法案的更新版本，提高了州和地方稅收(SALT)抵扣限額，並進行了其他修改，以爭取共和黨各派支持該法案。



周三（21日）晚間發布的更新版法案將把州和地方稅收抵扣上限提高至4萬美元，以爭取紐約州、新澤西州和加州一批反對議員的支持。提高後的抵扣上限將於今年開始實施。對於年收入超過50萬美元的納稅人，允許的抵免額將逐步減少。此外，修改後的法案還將把新的Medicaid申請者工作要求從2029年提前到2026年12月。



一名白宮官員表示，特朗普非常支持修改後的法案。不過，目前尚不清楚這份修改後法案是否會獲得足夠支持以在眾議院獲得通過，共和黨在眾議院佔有微弱多數，只能承受失去少量的投票。(rc)