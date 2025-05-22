22/05/2025 14:01

【ＡＩ】OpenAI將以65億美元收購AI初創企業io

《經濟通通訊社22日專訊》OpenAI將以近65億美元全股票方式，收購由蘋果前設計師Jony Ive聯合創辦的AI設備初創企業io。



此次收購是OpenAI歷史上規模最大的交易，將為該公司帶來一個專門開發AI設備的部門，亦意味著公司獲得Ive和其他參與iPhone等標誌性產品開發的前蘋果設計師支持。



分析指，Ive是次被外界視為高調回歸他參與開創的消費科技行業。他與喬布斯共事多年，塑造了現代智能手機的外觀和體驗，還有iPod、iPad和Apple Watch。他於2019年離開蘋果。Ive離開蘋果時，蘋果行政總裁庫克曾提出雙方保持合作的想法，但Ive離職後，雙方再無合作產品問世。



該交易預計將於今年夏天完成，尚待監管部門的批准。收購io將為OpenAI帶來約55名硬件工程師、軟件開發人員和製造專家。(rc)