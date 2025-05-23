23/05/2025 17:35

《外圍焦點》美聯儲理事發表演講，美國公布新屋銷售

《經濟通通訊社23日專訊》美股三大指數昨日收市各有升跌，道指與標普500指數連跌第三日。特朗普稅改法案在眾議院僅以一票之差獲得通過，市場擔心法案可能加劇美國財政赤字。美國長債再度承壓下跌，30年期美債息率觸及2023年10月以來高位。道指跌1.35點，報41859.09點；標普500指數跌2.60點或0.04%，報5842.01點；納指升53.09點或0.28%，報18925.73點。港股方面，恒生指數收市報23601，升56點或0.2%，成交2037億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚9:35pm，聖路易斯聯儲總裁穆薩萊姆和堪薩斯城聯儲總裁施密德參加由聖路易斯聯儲主辦的西北阿肯色州爐邊談話活動，討論經濟和貨幣政策。10:30pm，英倫銀行首席經濟學家皮爾發表講話。24日凌晨12:00am，美聯儲理事庫克在一場在線會議以「金融穩定性」為題發表演講。



數據方面，今晚10:00pm，美國公布4月新屋銷售，料由72.4萬降至69.5萬，月率料由7.4%逆轉至下滑4%。



在美國，今日公布業績的公司有：名創優品(US.MNSO)、微博(US.WB)等。(wa)