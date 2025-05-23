23/05/2025 08:21

【開市Ｇｏ】美眾院通過稅改，小米發布YU7，恒瑞暗盤漲三成

2025年5月23日 【要聞盤點】



1、美股三大指數收市各有升跌，道指與標普500指數連跌第三日。特朗普稅改法案在眾議院僅以一票之差獲得通過，市場擔心法案可能加劇美國財政赤字。美國長債再度承壓下跌，30年期美債息率觸及2023年10月以來高位。美股全日先跌後回升，道指全日收市跌15點，報41859點；標普500指數跌2點，或0.04%，報5842點；納指升53點，或0.28%，報18925點。30年期美國國債孳息率一度觸及約5.14%，創2023年以來高位，隨後稍為回落。基准10年期國債孳息率亦從日內高位下跌。國債孳息率上漲，反映市場對美國經濟前景的擔憂。金龍中國指數下跌86點。日經期貨截至上午8時09分下跌105點。



2、美國總統特朗普的稅改法案在眾議院僅以一票之差通過，參議院計劃最遲於8月表決，眾議院籌款委員會主席預計參院或加大減稅力度。



3、美聯儲理事沃勒表示，若美國對貿易夥伴關稅穩定在10%左右，美聯儲可能於下半年降息。



4、美國5月企業活動與信心改善，一項綜合價格指標升至近三年高點，上周初申失業救濟人數降至四周最低。



5、美國表示，美國副國務卿蘭道與中國外交部副部長馬朝旭通話，討論雙方共同利益的問題。CNN稱白宮官員透露，特朗普與中國國家主席習近平自日內瓦協定以來尚未交談。



6、特朗普政府撤銷哈佛大學「學生與交流訪問學者項目」認證，該校將被禁止招收留學生，現有國際生需轉學，否則失去合法身份。



7、人民銀行今日將開展5000億元人民幣MLF操作，期限為1年，增量3750億元人民幣；金融監管總局近期將批覆第三批保險資金長期投資改革試點，規模600億元人民幣。



8、恒瑞醫藥今日掛牌，昨晚（22日）暗盤市場一度飆升28%，一手賺2960元。恒瑞醫藥公開發售部分獲約455倍認購。



9、小米(01810)董事長雷軍於15周年戰略新品發布會上宣布推出首款豪華高性能SUV－－小米YU7，將於7月上市，屆時公布正式售價。雷軍還表示，未來5年小米將在核心技術研發方面再投入2000億元人民幣。





【焦點股】



小米集團-W(01810)

- 首款SUV「小米YU7」將於7月上市，雷軍未透露售價，但稱定價19.9萬元人民幣是不可能的。

- 小米15S Pro手機起售價5499元人民幣，小米平板7 Ultra售價5699元人民幣起。

- 雷軍稱未來5年小米將在核心技術研發再投入2000億元人民幣。



比亞迪-W(01211)

- 4月電動汽車銷量按年增加169%，首次在歐洲市場擊敗特斯拉



恒瑞醫藥(01276)

- 超購逾453倍一手分配率10%，今早掛牌

- 暗盤升超三成



MIRXES-B(02629)

- 超購逾24倍一手分配率95%，今日掛牌

- 暗盤升超三成



比特幣ETF：FA南方比特幣(03066)、FA三星比特幣(03135)、華夏比特幣(03042)

- 特朗普為特朗普「迷因幣」投資者舉辦私人晚宴前，比特幣創新高，一度升至11.19萬美元



新世界發展(00017)

- 據報已獲得約10間銀行再融資支持



碧桂園(02007)

- 債務重組計劃獲超過70%債券持有人支持，清盤聆訊定於下周舉行



BOSS直聘-W(2076)

- 首季盈利逾5億人幣升1倍，收入升13%

- 隔晚美股跌逾3%



汽車股：小米集團-W(01810)、比亞迪-W(01211)、理想汽車(02015)

- 中國乘聯分會表示，中國5月乘用車零售銷量可能按年增長8.5%



蘋概股：比亞迪電子(00285)、舜宇光學科技(02382)、瑞聲科技(02018)

- 據報蘋果計劃於明年推出智能眼鏡產品，搶佔AI設備市場



中國衛生集團(00673)

- 擬折讓近29%配股兼十供三籌資填債，今日復牌





【油金報價】



紐約期油下跌0.54%，報60.88美元/桶



布倫特期油上升0.14%，報64.14美元/桶



黃金現貨上升0.16%，報3299.81美元/盎司



黃金期貨上升0.14%，報3299.59美元/盎司