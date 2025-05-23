23/05/2025 16:55

【關稅戰】滙豐調查：美企最受影響，逾半料營收最少受25%衝擊

《經濟通通訊社23日專訊》根據滙豐今日發布的一份貿易調查，美國企業最為擔心川普關稅政策變化對其營收的影響，超過一半的企業預計其營收將至少受到25%的衝擊，約四分之一的受訪美國企業表示，由於關稅對供應鏈的影響，預計未來兩年的營收將減少一半以上。



*約四分之一中企料營收受到25%或更多影響*



相比之下，中國企業似乎對影響更加樂觀，約四分之一預計營收將受到25%或更多影響，超過一半的企業預計營收將下降10%至25%。



*三分之二受訪公司稱貿易不確定性已令成本上漲*



滙豐是全球最大的貿易銀行，其報告基於對13個國家/地區5700多家國際公司的調查。滙豐表示，調查發現企業普遍擔心關稅的影響，三分之二的受訪公司表示，他們已經經歷了關稅和貿易不確定性導致的成本上漲。



滙豐全球貿易解決方案主管Vivek Ramachandran表示，這項調查凸顯了不確定性、成本上升和收入被擠壓等風險逼在眉睫。(cl)